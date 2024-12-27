Samsung Galaxy Ring 2 представят 22 января

При этом в сети уже есть информация о том, что второе поколение кольца Galaxy Ring получит два дополнительных размера, которые позволят производителю существенно расширить доступность для пользователей со всего мира. Более того, новые размеры призваны сделать Galaxy Ring 2 более конкурентоспособным решением по сравнению с кольцами Oura. Также кольцо Galaxy Ring 2 будет оснащено более точными датчиками для сбора данных о здоровье человека и улучшенными функциями на базе искусственного интеллекта для анализа собранной информации. А один заряд аккумулятора, по информации специалистов, обеспечит как минимум семь дней работы для всех размеров устройства. А вот информация о поддержке NFC отсутствует, что может означать, что эта функция вновь не будет реализована.