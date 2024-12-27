Samsung Galaxy Ring 2 представят 22 января

Компания Samsung впервые намекнула на релиз умного кольца Galaxy Ring на презентации Galaxy S24 в январе текущего года, затем показала его на выставке MWC 2024 в феврале, а полноценная презентация состоялась уже в июле того же года. И умное кольцо Galaxy Ring 2, по информации западных инсайдеров, планируют представить примерно в тех же временных рамках. Согласно информации надёжного инсайдера, кольцо Galaxy Ring 2 будет официально представлено на мероприятии Unpacked уже 22 января 2025 года — вместе с серией смартфонов нового поколения Galaxy S25. На том же событии Samsung также планирует показать свою первую гарнитуру дополненной реальности, но эта информация пока что под большим вопросом.

При этом в сети уже есть информация о том, что второе поколение кольца Galaxy Ring получит два дополнительных размера, которые позволят производителю существенно расширить доступность для пользователей со всего мира. Более того, новые размеры призваны сделать Galaxy Ring 2 более конкурентоспособным решением по сравнению с кольцами Oura. Также кольцо Galaxy Ring 2 будет оснащено более точными датчиками для сбора данных о здоровье человека и улучшенными функциями на базе искусственного интеллекта для анализа собранной информации. А один заряд аккумулятора, по информации специалистов, обеспечит как минимум семь дней работы для всех размеров устройства. А вот информация о поддержке NFC отсутствует, что может означать, что эта функция вновь не будет реализована.