Samsung Galaxy Ring будет советовать режим питания

Компания Samsung представила умное кольцо Galaxy Ring на мероприятии MWC 2024, но мало рассказала о том, какие именно функции будут реализованы в этом устройстве нового поколения. Но, к счастью, сегодня западные журналисты рассказали об одной из ключевых функций гаджета — речь о планировании питания. По данным источников, подразделение Samsung Mobile eXperience и отдел бытовой техники работают вместе над связью сервиса Samsung Food с Galaxy Ring. Это означает, что Samsung хочет предоставлять рекомендации по питанию и диетам с помощью этого умного кольца. Galaxy Ring будет отслеживать вашу активность в течение дня, а затем сервис Samsung Food, связанный с умным холодильником Samsung с искусственным интеллектом, предложит вам рекомендации по диете на основе потребления калорий и индекса массы тела.

Более того, если в умном доме также есть умная печь Samsung, устройство применит необходимую температуру и время приготовления к продуктам питания, а в некоторых странах можно даже заказать продукты с доставкой через сервис Samsung e-Food. Это все звучит прекрасно в теории, но на практике большинство этих продуктов и услуг пока доступны только в Корее, а умные бытовые приборы стоят дорого. Кроме того, если уж человек действительно решил заняться диетой, то лучше обратиться к специалисту, а не верить программе, которую автоматически составляет умное кольцо на базе алгоритмов — это будет куда эффективнее и полезнее для вашего здоровья. Факт.