Samsung Galaxy Ring будут продавать минимум за 350 долларов

Примечательно, что также устройство будет иметь передовую функцию обнаружения храпа владельца — для этого нужно иметь рядом смартфон, так как кольцо будет отправлять ему информацию о состоянии человека. При этом стоит понимать, что ничего из этого не является новинкой — современные модели умных часов Galaxy Watch уже имеют все эти функции и работают они более чем исправно. Вероятно, умное кольцо Galaxy Ring также сможет работать в паре с носимыми устройствами из серии Galaxy Watch для повышения точности отслеживания здоровья и физической активности человека. Правда, заплатить за это придётся достаточно внушительную сумму — есть информация, что Galaxy Ring будут продавать примерно за 350 долларов, что соизмеримо со стоимостью умных часов, например. Так что пока предложение выглядит крайне спорны.м