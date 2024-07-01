Samsung Galaxy Ring будут продавать минимум за 350 долларов

Если верить информации западных инсайдеров, то умное кольцо Samsung Galaxy Ring должны официально представить уже совсем скоро, 10 июля, но при этом некоторые функции нового фитнес-трекера уже раскрыты благодаря различным поставщикам секретной информации. Например, по данным информационного издания Android Authority, которую журналистам удалось раздобыть при разборе APK-файла приложения Samsung Health, новое умное кольцо Galaxy Ring сможет отслеживать частоту сердечных сокращений и уровень стресса пользователя, а также измерять температуру кожи человека и помогать отслеживать женской половине населения различную важную для их здоровья информацию.

Примечательно, что также устройство будет иметь передовую функцию обнаружения храпа владельца — для этого нужно иметь рядом смартфон, так как кольцо будет отправлять ему информацию о состоянии человека. При этом стоит понимать, что ничего из этого не является новинкой — современные модели умных часов Galaxy Watch уже имеют все эти функции и работают они более чем исправно. Вероятно, умное кольцо Galaxy Ring также сможет работать в паре с носимыми устройствами из серии Galaxy Watch для повышения точности отслеживания здоровья и физической активности человека. Правда, заплатить за это придётся достаточно внушительную сумму — есть информация, что Galaxy Ring будут продавать примерно за 350 долларов, что соизмеримо со стоимостью умных часов, например. Так что пока предложение выглядит крайне спорны.м
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