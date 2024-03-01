Samsung Galaxy Ring не будет поддерживать iPhone

Он также добавил, что Samsung работает над интеграцией с другими устройствами на Android, а не только со смартфонами от Samsung, так что кольцо будет поддерживаться широким спектром гаджетов от различных брендов. Кроме того, поскольку Galaxy Ring поставляется в разных размерах, самые маленькие версии будут использовать батарею ёмкостью 14 мАч, в то время как более крупные будут питаться от батареи ёмкостью 21,5 мАч. В компании считают, что этого должно быть достаточно для обеспечения 5-9 дней автономной работы. Но при этом стоит понимать, что на текущий момент никакой информации о дате релиза умного кольца или стоимости гаджета нет — компания активно работает в этом направлении, но никакой достоверной информации в сети пока что нет. Нужно ждать какой-то следующей презентации продукции Samsung.