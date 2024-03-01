Samsung Galaxy Ring не будет поддерживать iPhone

Сегодня в рамках презентации на мероприятии MWC 2024 с вице-президентом Samsung Хон Паком официально сообщил, что будущее устройство под названием Galaxy Ring не будет поддерживаться iPhone — и это довольно смелый шаг от Samsung, потому что в данном случае умное устройство будет работать исключительно с Android-смартфонами, а это немного странно, так как на рынке миллионы, сотни миллионов iPhone. Хон Пак заявил, что компания Samsung уверена в грядущем продукте и считает, что устройства компании не уступают устройствам Apple, так что для многих пользователей такого рода решение будет ещё одной причиной перейти на устройства экосистемы Samsung.

Он также добавил, что Samsung работает над интеграцией с другими устройствами на Android, а не только со смартфонами от Samsung, так что кольцо будет поддерживаться широким спектром гаджетов от различных брендов. Кроме того, поскольку Galaxy Ring поставляется в разных размерах, самые маленькие версии будут использовать батарею ёмкостью 14 мАч, в то время как более крупные будут питаться от батареи ёмкостью 21,5 мАч. В компании считают, что этого должно быть достаточно для обеспечения 5-9 дней автономной работы. Но при этом стоит понимать, что на текущий момент никакой информации о дате релиза умного кольца или стоимости гаджета нет — компания активно работает в этом направлении, но никакой достоверной информации в сети пока что нет. Нужно ждать какой-то следующей презентации продукции Samsung.
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