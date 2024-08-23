Samsung Galaxy Ring невозможно отремонтировать

Недавно компания iFixit провела разбор умного кольца Samsung Galaxy Ring и пришла к однозначному выводу — если устройство стоимостью 400 долларов будет повреждено или его батарея выйдет из строя, оно станет бесполезным. Заменить батарею Galaxy Ring без разрушения всего устройства в процессе разбора просто невозможно, а остальные компоненты припаяны намертво, так что о ремонте можно забыть — это даже не 1 балл из 10 возможных, а абсолютный ноль. Для разбора устройства требуется расплавить эпоксидную смолу на внутренней стороне кольца, после чего удалить её при помощи специального инструмента. iFixit также поделилась снимком компьютерной томографии умного кольца Galaxy Ring, что позволило получить более ясное представление о внутреннем устройстве гаджета.

Стоит отметить, что размещение множества компонентов внутри тонкого корпуса Galaxy Ring — настоящее произведение инженерного искусства, но именно это и является слабым местом нового устройства, так как все элементы запечатаны и их ремонт невозможен. Интересная деталь — зарядная катушка Galaxy Ring не припаяна к печатной плате, как у других умных колец, а использует разъём со специальным контактом, что теоретически облегчает ремонт устройства. Однако, парадокс в том, что печатная плата запаяна в корпус кольца, поэтому замена компонентов невозможна без его разрушения. Впрочем, никто и не сомневался, что такого рода гаджет будет легко ремонтировать — слишком уж компактная штука.