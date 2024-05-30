Samsung Galaxy Ring поступит в продажу в девяти размерах

Некоторое время назад компания Samsung официально анонсировала гаджет Galaxy Ring, но особо в детали вдаваться не стала, так что у потенциальных покупателей было много вопросов относительно этого направления. Благо, некоторое время назад инсайдеры раскрыли некоторые детали, заявив, что кольцо Galaxy Ring будет доступно в девяти размерах. И оказалось, что информация верная, так как компания прошла сертификацию ​​Galaxy Ring в комиссии FCC, и новый сертификат подтверждает полный диапазон размеров. На момент запуска кольца в продажу будут доступны модели SM-Q500, SM-Q501, SM-Q502, SM-Q503, SM-Q505, SM-Q506, SM-Q507, SM-Q508 и SM-Q509. Что касается ёмкости батареи, то она будет зависеть от выбранного размера кольца.

Наибольший размер будет оснащён батареей ёмкостью 22,5 мАч, в то время как размеры от 8 до 11 будут иметь батарею ёмкостью 18,5 мАч, а оставшиеся меньшие размеры — всего 17 мАч. Стоит отметить, что ранее инсайдеры сообщали о достаточно внушительном времени автономной работы устройства — они заявляли, что смарт-кольцо сможет работать до 9 дней на одном заряде. Нужно учитывать, что кольцо Galaxy Ring предназначено для мониторинга здоровья пользователя и предоставляет множество других функций. Соответственно, ожидать при такой небольшой батарее и приличном наборе датчиков работу в течение 9 дней — довольно амбициозная задача. Но пока что официальной презентации никто не проводит и всё это является лишь предположениями инсайдеров.