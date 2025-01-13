Samsung Galaxy Ring теперь доступно в больших размерах

Сегодня компания Samsung официально расширила доступность своего нового умного кольца Galaxy Ring, выпустив в продажу варианты с размерами 14 и 15. Производитель отметил, что новые размеры будут доступны начиная с 22 января и теперь линейка гаджетов бренда включает кольца с размерами от 5 до 15, хотя, как отмечает представитель бренда, доступность размеров и цветов может варьироваться в зависимости от региона. Это значит, что, например, в определённом регионе может не быть нужного вам цвета, но размер, скорее всего, будет всегда. При этом специалисты отмечают, что добавление новых размеров приближает Galaxy Ring к конкуренту Oura, который уже предлагает свои смарт-кольца в размерах от 4 до 15.

К сожалении, в пресс-релизе компании Samsung не упоминаются вес кольца или время работы батареи от одного заряда, но известно, что модели больших размеров (12 и 13) оснащены более ёмкими батареями, благодаря чему работают на один день дольше остальных. Но, в любом случае, нововведение особенно порадует тех, кому необходимы крупные размеры. Например, есть пользователи, которым максимальный размер кольца ранее был немного маловат — особенно с учётом того, что пальцы имеют свойство отекать в течение дня, из-за чего снять кольцо потом было довольно трудно. И, что немаловажно, компания Samsung также объявила, что с 7 февраля начнёт продажи Galaxy Ring ещё в 16 странах, включая Японию, Тайвань, Новую Зеландию, Грецию и Южную Африку. Значит, модель востребована.
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