Samsung Galaxy Ring выпустят летом этого года

Компания Samsung представила своё умное кольцо Galaxy Ring в январе текущего года на мероприятии Unpacked — спустя какое-то время оно было анонсировано ещё и на выставке MWC 2024 в Барселоне. Теперь же инсайдеры со ссылкой на свои анонимные источники сообщают, что официальная презентация со всеми деталями новинки состоится в июле на следующем мероприятии Unpacked, где также должны представить Galaxy Z Fold6 и Z Flip6. Более того, ранее появилась информация о том, что Galaxy Ring будет поддерживать сервис Samsung Food, а теперь умное кольцо появилась в специальном виджете компании Samsung.

После добавления этого виджета на главный экран вашего смартфона Samsung можно перейти в меню настроек, где будут представлены различные гаджеты данной экосистемы, которые можно подключить к смартфону. Вместе с Galaxy Watch, Galaxy Fit и Galaxy Buds в списке присутствует и умное кольцо производителя, что свидетельствует о том, что Samsung активно готовится к его запуску. Как и ожидалось, у умного кольца будет датчик пульса и возможность отслеживания сна. Также гаджет должен прослужить как минимум несколько дней от одной зарядки, поскольку нет основного экрана, который мог бы быстро потреблять энергию устройства. Здесь расположены только датчики и модули связи, а всё остальное реализовано посредством смартфона. Соответственно, новинка должна, теоретически, работать от одного заряда достаточно долго — в течение недели или даже больше. Все детали представят на презентации летом.