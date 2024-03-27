Samsung Galaxy Ring выпустят летом этого года

Компания Samsung представила своё умное кольцо Galaxy Ring в январе текущего года на мероприятии Unpacked — спустя какое-то время оно было анонсировано ещё и на выставке MWC 2024 в Барселоне. Теперь же инсайдеры со ссылкой на свои анонимные источники сообщают, что официальная презентация со всеми деталями новинки состоится в июле на следующем мероприятии Unpacked, где также должны представить Galaxy Z Fold6 и Z Flip6. Более того, ранее появилась информация о том, что Galaxy Ring будет поддерживать сервис Samsung Food, а теперь умное кольцо появилась в специальном виджете компании Samsung.

После добавления этого виджета на главный экран вашего смартфона Samsung можно перейти в меню настроек, где будут представлены различные гаджеты данной экосистемы, которые можно подключить к смартфону. Вместе с Galaxy Watch, Galaxy Fit и Galaxy Buds в списке присутствует и умное кольцо производителя, что свидетельствует о том, что Samsung активно готовится к его запуску. Как и ожидалось, у умного кольца будет датчик пульса и возможность отслеживания сна. Также гаджет должен прослужить как минимум несколько дней от одной зарядки, поскольку нет основного экрана, который мог бы быстро потреблять энергию устройства. Здесь расположены только датчики и модули связи, а всё остальное реализовано посредством смартфона. Соответственно, новинка должна, теоретически, работать от одного заряда достаточно долго — в течение недели или даже больше. Все детали представят на презентации летом.
MSI представила портативный ПК CLAW на базе Intel Core Ultra…
Вчера компания MSI официально представила свой первый портативный компьютер и первое в мире устройство, и…
LG представила передовой проектор CineBeam Qube HU710PB…
Сегодня известная корейская компания LG официально представила свой новейший проектор под названием LG Ci…
Apple Vision Pro бьёт рекорды продаж - 200 тысяч за 10 дней…
Некоторое время назад аналитики предсказывали, что компания Apple не сможет продать достаточное количеств…
Sony не устранила проблему со фризами в PlayStation Portal…
Проблемы с фризами на PlayStation Portal, с которыми многие геймеры сталкиваются с момента запуска портат…
Apple заявила о тысяче приложений для Vision Pro…
Сегодня компания Apple официально объявила, что на текущий момент существует уже более 1000 приложений, с…
Apple Vision Pro продадут партией в 80 тысяч единиц за первы…
Предварительные заказы на Apple Vision Pro откроют уже совсем скоро, 19 января, а официальный релиз AR-шл…
Официально представлен ридер ONYX BOOX Kant 2…
Сегодня компания МакЦентр, которая является эксклюзивным дистрибьютором продукции ONYX International Inc,…
Игровые приставки на AMD Ryzen APU сломались из-за апдейта W…
Игровые портативные устройства и ноутбуки на базе системы AMD Ryzen APU столкнулись с проблемами, вызываю…
Обзор TK11-A0. Мини-ПК для повседневной работы с Core-i7 11390HОбзор TK11-A0. Мини-ПК для повседневной работы с Core-i7 11390H
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor