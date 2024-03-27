Samsung Galaxy Ring выпустят летом этого года

После добавления этого виджета на главный экран вашего смартфона Samsung можно перейти в меню настроек, где будут представлены различные гаджеты данной экосистемы, которые можно подключить к смартфону. Вместе с Galaxy Watch, Galaxy Fit и Galaxy Buds в списке присутствует и умное кольцо производителя, что свидетельствует о том, что Samsung активно готовится к его запуску. Как и ожидалось, у умного кольца будет датчик пульса и возможность отслеживания сна. Также гаджет должен прослужить как минимум несколько дней от одной зарядки, поскольку нет основного экрана, который мог бы быстро потреблять энергию устройства. Здесь расположены только датчики и модули связи, а всё остальное реализовано посредством смартфона. Соответственно, новинка должна, теоретически, работать от одного заряда достаточно долго — в течение недели или даже больше. Все детали представят на презентации летом.