Samsung Galaxy SmartTag + выходит на мировой рынок

Компания Samsung представила интеллектуальное решение для поиска потерянных вещей, выпустив Galaxy SmartTag + для глобального рынка. Устройство было анонсировано в январе этого года вместе с Galaxy SmartTag, но запуск устройства был объявлен только сейчас.

Galaxy SmartTag + оснащен передовой технологией, помогающей пользователям быстро находить помеченные объекты без каких-либо проблем. Устройство можно прикрепить к предметам, которые могут быть потеряны, например к повседневным вещам или связке домашних ключей. Чтобы быстро найти предмет который был утерян, используется приложение по службе поиска SmartThings на смартфоне.

Galaxy SmartTag + использует технологию Bluetooth Low Energy (BLE) и сверхширокополосную связь (UWB) для точного определения местоположения помеченного объекта. Затем развертывает технологию дополненной реальности (AR), чтобы визуально направлять пользователя к местонахождению объекта с помощью камеры смартфона. Приложение AR Finder на смартфоне определяет расстояние до помеченного объекта и дает указания, пока вы не приблизитесь к объекту.

Galaxy SmartTag + также поможет найти потерянный предмет, даже если он находится очень далеко. С помощью приложения легко найдется пропавший предмет.

SmartTag + работает только тогда, когда активировано отслеживание и местоположения через службу SmartThings Find приложения, а SmartTag + может работать только с устройствами Galaxy с технологией UWB. Galaxy SmartTag + будет доступен с 16 апреля на некоторых рынках по всему миру.