Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) получает стабильную версию One UI 3.1 на базе Android 11

Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019 года) получает стабильную версию One UI 3.1 на базе Android 11. Новое обновление развертывается в Индии и 28 других странах: Азии, Европы и Южной Америки. Обновление включает патч безопасности Android от июня 2021 года, а также функции и изменения операционной системы Android 11. One UI 3.1 на базе Android 11 содержит такие функции, как обновление пользовательского интерфейса, системные значки, чат, функции защиты конфиденциальности и многое другое.

Напомним, что Samsung Galaxy Tab A 10.1 был выпущен с Android 9 Pie, затем обновлен до Android 10.
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