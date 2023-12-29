Samsung Galaxy Tab Active5 получит 8-дюймовый экран

Сетевые источники опубликовали качественные изображения и подробности о характеристиках защищенного планшета Samsung Galaxy Tab Active5., который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят восьмидюймовым дисплеем с разрешением 1920:1200 пикселей, фирменной однокристальной системой Exynos 1380, батареей ёмкостью 5050 мАч, основной камерой на 13 Мп, версиями на 4/64 ГБ или 6/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, прочностью по военному стандарту MIL-STD-810H, а также корпусом с размерами 126,8:213,8:10,1 мм и массой 433 грамма.