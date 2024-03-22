Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) получит 10,4-дюймовый экран

Ирландское подразделение Samsung случайно рассекретило основные характеристики планшета Galaxy Tab S6 Lite (2024), который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит фирменную восьмиядерную платформу Samsung Exynos 1280 с максимальной частотой 2,4 ГГц, графическим адаптером Mali-G68 и модемом для сотовых сетей 5G, 10,4-дюймовый ЖК-экран с разрешением 2000:1200 пикселей и поддержкой фирменного стилуса S-Pen (идет в комплекте), поддержку платформы безопасности Samsung Knox, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ или 128 ГБ флеш-памяти, слот для карты памяти microSD до 1 ТБ, 8-Мп основную и 5-Мп фронтальную камеры, батарею ёмкостью 7040 мАч, разъем USB 2.0 Type-C, адаптеры Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 5, а также 3,5-мм гнездо для наушников.