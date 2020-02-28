Samsung Galaxy Tab S6 Lite получит стилус S Pen

Компания Samsung собирается выпустить недорогой планшет с номером SM-P610/P615. И теперь стало известно о какой модели идет речь.

Новинка прошла Bluetooth- сертификацию, согласно этому новинку получит название Galaxy Tab S6 Lite. Это будет упрощенная версия планшета Tab S6. Новинка также получит поддержку стилуса S Pen. Samsung Galaxy Tab S6 Lite будет работать на фирменном восьмиядерном процессоре Exynos 9611 в паре с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Ещё планшету приписывают две версии с поддержкой Wi-Fi и Wi-Fi + LTE. Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite по слухам будет стоить меньше 400 долларов.