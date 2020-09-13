Samsung Galaxy Tab S6 получил важное обновление

Немецкие пользователи планшета Samsung Galaxy Tab S6 получили обновление фирменной оболочки One UI 2.5, которое, помимо различных нововведений, несет в себе свежий патч безопасности Android. Апдейт характеризуется улучшенной поддержкой нескольких окон, функцией вывода изображение со смартфона на совместимых телевизорах без кабеля, улучшенной производительностью Wi-Fi и меню просмотра скорости Wi-Fi.

Напомним, что прошлогодний Galaxy Tab S6 оснащается 10,5-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей, 4096 степенью чувствительности к нажатию, поддержкой Air Actions, подэкранным сканером отпечатков пальцев, чипсетом Snapdragon 855, сдвоенной основной камерой на 13 и 5 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, четырьмя динамиками AKG и аккумулятором на 7040 мАч.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Tab S6
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