Samsung Galaxy Tab S7 FE получит ёмкий аккумулятор

Вчера в сети засветились две версии планшета Samsung Galaxy Tab S7 FE, одна из которых получит поддержку мобильных сетей пятого поколения. Сегодня стала известна ёмкость аккумуляторной батареи грядущей новинки – 10090 мАч. Заметим, что такой же элемент питания установлен и во флагманском планшете Galaxy Tab S7+. Планшет также получит восьмиядерную платформу Snapdragon 750G, дисплей с разрешением 2560:1600 пикселей, поддержку стилуса S Pen, 4 ГБ оперативной памяти и предустановленную операционную систему Android 11. Другой новинкой корейского производителя должен стать Galaxy Tab S7 Lite, которому прочат процессор Snapdragon 765G и 12,4-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560:1600 пикселей.