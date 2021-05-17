Samsung Galaxy Tab S7 FE получит ёмкий аккумулятор

Вчера в сети засветились две версии планшета Samsung Galaxy Tab S7 FE, одна из которых получит поддержку мобильных сетей пятого поколения. Сегодня стала известна ёмкость аккумуляторной батареи грядущей новинки – 10090 мАч. Заметим, что такой же элемент питания установлен и во флагманском планшете Galaxy Tab S7+. Планшет также получит восьмиядерную платформу Snapdragon 750G, дисплей с разрешением 2560:1600 пикселей, поддержку стилуса S Pen, 4 ГБ оперативной памяти и предустановленную операционную систему Android 11. Другой новинкой корейского производителя должен стать Galaxy Tab S7 Lite, которому прочат процессор Snapdragon 765G и 12,4-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560:1600 пикселей.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Tab S7 FE
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