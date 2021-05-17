Samsung Galaxy Tab S7 FE получит внушительную батарею

Сообщается, что Samsung выпустит преемника Galaxy Tab S6 Lite в июне текущего года — этот планшет, по заявлениям инсайдеров, изначально назывался Galaxy Tab S7 Lite. Позже появилась информация, которая гласит, что новый планшет дебютирует как Galaxy Tab S7+ Lite, а через несколько дней в одной из сертификаций он обозначился как Galaxy Tab S7 XL Lite. Согласно последней информации, этот планшет может отправиться в официальный релиз под названием Samsung Galaxy Tab S7 FE, но, вероятно, для разных рынков у него будут отдельные названия. Более того, благодаря получению производителем сертификатов, необходимых для продажи планшета на различных рынках, мы на текущий момент обладаем абсолютно всеми характеристиками планшета.

Согласно отчету GalaxyClub, грядущий Samsung Galaxy Tab S7 FE будет оснащен батареей емкостью 10090 мАч — для тех, кто не знает, это тот же аккумулятор, что и в планшете Galaxy Tab S7+. Тем не менее, поскольку ожидается, что Galaxy Tab S7 FE среднего уровня будет оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 750G, мы можем ожидать лучшего времени автономной работы, чем у модели премиум-класса. Кроме того, судя по предыдущим сливам информации, грядущий Samsung Galaxy Tab S7 FE будет собран в металлическом цельный корпусе, также он получит продвинутый 12,4-дюймовый дисплей с поддержкой стилуса S Pen, до 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, One UI 3.x (Android 11) с Galaxy Continuity и поддержку быстрой зарядки 44,5 Вт. Впрочем, если верить слухам, в коробке будет поставляться только зарядное устройство на 15 Вт.