Samsung Galaxy Tab S7 FE получит внушительную батарею

Согласно отчету GalaxyClub, грядущий Samsung Galaxy Tab S7 FE будет оснащен батареей емкостью 10090 мАч — для тех, кто не знает, это тот же аккумулятор, что и в планшете Galaxy Tab S7+. Тем не менее, поскольку ожидается, что Galaxy Tab S7 FE среднего уровня будет оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 750G, мы можем ожидать лучшего времени автономной работы, чем у модели премиум-класса. Кроме того, судя по предыдущим сливам информации, грядущий Samsung Galaxy Tab S7 FE будет собран в металлическом цельный корпусе, также он получит продвинутый 12,4-дюймовый дисплей с поддержкой стилуса S Pen, до 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, One UI 3.x (Android 11) с Galaxy Continuity и поддержку быстрой зарядки 44,5 Вт. Впрочем, если верить слухам, в коробке будет поставляться только зарядное устройство на 15 Вт.
Сообщается, что Samsung выпустит преемника Galaxy Tab S6 Lite в июне текущего года — этот планшет, по заявлениям инсайдеров, изначально назывался Galaxy Tab S7 Lite. Позже появилась информация, которая гласит, что новый планшет дебютирует как Galaxy Tab S7+ Lite, а через несколько дней в одной из сертификаций он обозначился как Galaxy Tab S7 XL Lite. Согласно последней информации, этот планшет может отправиться в официальный релиз под названием Samsung Galaxy Tab S7 FE, но, вероятно, для разных рынков у него будут отдельные названия. Более того, благодаря получению производителем сертификатов, необходимых для продажи планшета на различных рынках, мы на текущий момент обладаем абсолютно всеми характеристиками планшета.