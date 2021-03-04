Samsung Galaxy Tab S7 Lite показали в новых цветовых вариантах

Ходят слухи, что в июне Samsung может анонсировать новый планшет под названием Galaxy Tab S7 Lite — вариант устройства с поддержкой 5G (номер модели SM-T736B) был недавно обнаружен на платформе тестирования Geekbench. Предполагается, что планшет также будет доступен в моделях с 4G LTE (SM-T735) и только с Wi-Fi (SM-T730). Новая утечка от GalaxyClub.nl раскрыла цветовые варианты планшета. Согласно публикации от инсайдера, Galaxy Tab S7 Lite появится в Европе только в версиях Wi-Fi и 5G. Выяснилось, что планшет будет поставляться в Европе в таких цветах, как черный, серебристый, розовый и зеленый. Также инсайдер сообщил, что планшет будет представлен в двух вариантах накопителя для хранения личного контента, но какие именно объёмы будут представлены никто не сообщает. Ожидаем полноценную презентацию устройства и тогда можно будет говорить предметнее.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Tab S7 Lite
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