Samsung Galaxy Tab S7 будет поддерживать 5G

В последнее время крупные производители электроники стали выпускать буквально каждый свой смартфон или планшет с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. И пусть пока что эта технология есть лишь на бумаге, ведь ни один сотовый оператор еще не дал возможности пользоваться 5G, это все равно шаг в будущее. Теперь вот есть данные о том, что флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S7 тоже получит поддержку сотовой сети пятого поколения и будет работать с этой сетью прямо на старте продаж. Да, купить карточку и поставить в планшет, чтобы подключиться к 5G, у вас точно не выйдет. Но в будущем, когда такая возможность появится, вам не нужно будет менять планшет на что-то более новое, ведь устройство уже будет обладать всем необходимым.