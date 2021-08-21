Samsung Galaxy Tab S8 не получит фирменную SoC Exynos 2200

Авторитетный инсайдер Ice Universe сообщил о том, что ни один из планшетов серии Galaxy Tab S8 не получит вариант на фирменном процессоре Exynos 2200. Причина не в слабой производительности, а в слишком большом количестве брака.

По предварительным данным, в линейку войдут Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ и Galaxy Tab S8 Ultra. Всем моделями прочат поддержку быстрой зарядки на 45 Вт, аккумулятор ёмкостью 10090 мАч, процессор Snapdragon 888, 12,4-дюймовый OLED-экран с кадровой частотой 120 Гц, поддержку S Pen, новую клавиатуру, а также варианты Wi-Fi/LTE и 5G. Galaxy Tab S8 приписывают наличие 11-дюймового ЖК-дисплей с частотой обновления 120 Гц и аккумулятора на 8000 мАч. Что до Galaxy Tab S8 Ultra, то он сможет похвастаться АКБ на 11550 мАч и 14,6-дюймовым экраном.