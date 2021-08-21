Samsung Galaxy Tab S8 не получит фирменную SoC Exynos 2200

Авторитетный инсайдер Ice Universe сообщил о том, что ни один из планшетов серии Galaxy Tab S8 не получит вариант на фирменном процессоре Exynos 2200. Причина не в слабой производительности, а в слишком большом количестве брака.

По предварительным данным, в линейку войдут Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ и Galaxy Tab S8 Ultra. Всем моделями прочат поддержку быстрой зарядки на 45 Вт, аккумулятор ёмкостью 10090 мАч, процессор Snapdragon 888, 12,4-дюймовый OLED-экран с кадровой частотой 120 Гц, поддержку S Pen, новую клавиатуру, а также варианты Wi-Fi/LTE и 5G. Galaxy Tab S8 приписывают наличие 11-дюймового ЖК-дисплей с частотой обновления 120 Гц и аккумулятора на 8000 мАч. Что до Galaxy Tab S8 Ultra, то он сможет похвастаться АКБ на 11550 мАч и 14,6-дюймовым экраном.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Tab S8
Рассекречен дизайн планшета Xiaomi Mi Pad 5...
Рассекречен дизайн планшета Xiaomi Mi Pad 5Инсайдер со стопроцентно достоверной историей утечек опубликовал схематичное изображение планшета Xiaomi ...
Планшет Samsung Galaxy Tab S8 получит 45-Вт зарядку...
Планшет Samsung Galaxy Tab S8 получит 45-Вт зарядкуАвторитетный инсайдер Ice Universe поделился подробностями о планшетах Samsung Galaxy Tab S8, релиз котор...
Планшет HTC A100 получит АКБ на 7000 мАч...
Планшет HTC A100 получит АКБ на 7000 мАчВ базе данных консоли Google Play обнаружились сведения о планшете HTC A100, который еще не был представл...
Планшет iPad mini 6 показали на рендерах...
Планшет iPad mini 6 показали на рендерахИзвестный достоверными утечками информатор Джон Проссер поделился изображениями планшета Apple iPad mini ...
Планшет Chuwi Hipad Pro оценен в 200 долларов...
Планшет Chuwi Hipad Pro оценен в 200 долларовКомпания Chuwi объявила о том, что новенький планшет Chuwi Hipad Pro появится в продаже 2 августа по спец...
Утечка спецификаций Huawei MatePad Pro 10.8...
Утечка спецификаций Huawei MatePad Pro 10.8Согласно слухам в сети, грядущий планшет компании Huawei будет называться MatePad Pro 10.8. ...
Apple планирует обновить экраны доступных платнештов...
Apple планирует обновить экраны доступных платнештовВ апреле Apple наконец подтвердила все слухи о своем новейшем поколении iPad Pro. Компания перешла на тех...
Xiaomi Mi Pad 5 раскупают как горячие пирожки...
Xiaomi Mi Pad 5 раскупают как горячие пирожкиНесколько дней назад Xiaomi официально выпустила свой смартфон Mi MIX 4, а также серию планшетов Mi Pad 5...
Обзор PRESTIGIO MUZE 3231 4G. 10-дюймовый планшет для учебы и удаленкиОбзор PRESTIGIO MUZE 3231 4G. 10-дюймовый планшет для учебы и удаленки
Лучший графический планшет. HUION H640PЛучший графический планшет. HUION H640P
Лучший планшет. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 128GbЛучший планшет. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 128Gb
Лучший доступный планшет. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 32Gb (2020), Iron GreyЛучший доступный планшет. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 32Gb (2020), Iron Grey
Обзор PRESTIGIO MUZE 4231 4G. Планшет для базовых задачОбзор PRESTIGIO MUZE 4231 4G. Планшет для базовых задач
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor