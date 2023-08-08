Samsung Galaxy Tab S9 FE окажется слишком дорогим?

Авторитетный информатор Роландт Квандт поделился новыми подробностями о планшетах Samsung Galaxy Tab S9 FE Galaxy Tab S9 FE Plus, релиз которых ожидается в ближайшее время. Утверждается, что за младшую модель в Индии попросят 775 долларов. И это за базовую конфигурацию памяти с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти! Стоит отметить, что предыдущее поколение стоило 410 долларов. Ранее сообщалось, что Galaxy Tab S9 FE оснастят 10,9-дюймовым дисплеем, а Galaxy Tab S9 FE Plus – 12,4-дюймовым. Также американский регулятор FCC подтвердил наличие адаптеров беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, сдвоенной основной камеры и поддержки сотовых сетей пятого поколения в старшей модели. В качестве аппаратной основы может использоваться фирменная SoC Exynos 1380.