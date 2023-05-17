Samsung Galaxy Tab S9 Ultra получит действительно мощное железо

Компания Samsung, безусловно, является крупнейшим производителем Android-планшетов в мире, и в этом году производитель хочет не просто выпустить новый гаджет, а совершенно изменить рынок, представив действительно мощное решение. Например, сегодня инсайдеры заявили, что планшет Galaxy Tab S9 Ultra будет настоящей флагманской моделью и будет работать на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2 (это именно та версия, которую разработали специально для устройств линейки Galaxy) с 8 или 16 ГБ оперативной памяти и Android 13. Это очень важный момент, потому что на современном рынке очень часто планшеты получают устаревшие версии операционных систем. Дисплей, что удивительно, получит диагональ в 14,6-дюймов с OLED-панелью с разрешением 2960x1848 пикселей и 120% покрытием цветового пространства DCI-P3.

Важно отметить, что некоторые инсайдеры сообщают о частоте обновления дисплея в 120 Гц, тогда как другие говорят о 90 Гц, так что эта информация пока что требует подтверждения. Кроме того, планшет Galaxy Tab S9 Ultra получит рейтинг защиты от влаги и пыли IP68, а питание устройства будет обеспечивать мощный аккумулятор ёмкостью 11200 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью 45 Вт. И, естественно, планшет поддерживает стилус S Pen, который предоставляет возможность рисовать или делать заметки на дисплее — его можно будет разместить на магнитном креплении прямо на планшете, так что никаких проблем с транспортировкой этого компонента не будет.
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