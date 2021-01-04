Смартфон Samsung Galaxy Z Flip получает обновление One UI 3.0 на базе Android 11. Обновление получила версию прошивки F700FxXx3CTLx. Размер обновления составляет около 2 Гбайт. Также One UI 3.0 содержит исправление безопасности Android от декабря 2020 года. На данный момент обновление распространяется в Европе и Нигерии.

One UI 3.0 обновляет дизайн пользовательского интерфейса, улучшена анимация, возможности чата, стандартные приложения также были изменены. Изменения коснулись и производительности, смартфон станет работать еще быстрее. Добавлена новая функция обмена файлами - Nearby Share, которая сменила Wi-Fi Direct.