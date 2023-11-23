Samsung Glasses начнут продавать уже в начале 2024 года

Сегодня появилась информация от инсайдеров о том, что корейский гигант Samsung планирует назвать свое следующее носимое устройство виртуальной реальности Samsung Glasses. Это название компания официально зарегистрировала на локальном рынке, так что, вероятно, его будут использовать в обозримом будущем для передового гаджета дополненной или виртуальной реальности, дабы конкурировать с Apple. Западный инсайдер отмечает, что заявка на торговую марку была подана 10 ноября, тогда как массовое производство устройства ожидается примерно в декабре текущего года. Это довольно необычный подход, потому что компания отказывается от запуска гаджета перед Новым годом, а ведь это отличная возможность заработать на продаже техники перед праздниками.

Тот же инсайдер считает, что Samsung планирует представить новую гарнитуру на следующем мероприятии Galaxy Unpacked, которое состоится во второй половине 2024 года. Однако производитель нацеливается на чрезвычайно низкий объём поставок в 30 000 единиц в год, что значительно меньше прогнозируемых 600 000 единиц поставок Apple Vision Pro. Вероятно, в компании предполагают, что устройство, скорее всего, не будет пользоваться такой уж высокой популярностью среди пользователей, а значит, стоит сделать гаджет небольшой партией при очень высокой цене — в этом случае можно отбить затраты. Интересно, что другие компании в этом направлении даже не работают, а ведь это потенциально прибыльный сегмент.
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