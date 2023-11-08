Samsung Готовит к релизу свой собственный аналог Apple Vision Pro

По информации зарубежных инсайдеров, компания Samsung планирует анонсировать своего конкурента шлему дополненной реальности Apple Vision Pro во второй половине следующего года. Корейский гигант, по всей видимости, представит свой собственный AR-шлем во время очередной презентации флагманских смартфонов или складных смартфонов, но пока что даже приблизительной информации относительно даты релиза у нас нет. Хотя у AR-шлема Samsung пока нет официального названия, его рабочее имя, согласно корейским инсайдерам с портала Joongang, — Infinite. Вероятно, новый шлем будет будет поставляться под брендом Galaxy, как и другие устройства компании, только в данном случае производитель использует отдельный сегмент электроники.
Ранний прототип данного устройства, судя по слитым тестам, был протестирован с процессором Exynos 2200, а его дизайн визуально очень похож на то, что предоставляет устройство Apple Vision Pro. Но как и конкурент, компания Samsung понимает, что это будет достаточно нишевое решение, которое не является массовым продуктом для миллионов пользователей со всего мира. Так что цена у новинки явно будет очень высокая, надеяться на доступность шлема точно не стоит. Но в будущем, когда такого рода новинок будет гораздо больше, можно будет говорить о том, что цены пойдут вниз. Сейчас это экспериментальный шлем дополненной реальности, который будут продавать энтузиастам и просто богатым поклонникам электроники в США и Корее.