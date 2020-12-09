Samsung SmartThings позволят сделать умный дом легче

Для тех, кто хочет создать умный дом, есть ряд экосистем на выбор — Google Assistant, Amazon Alexa, Samsung SmartThings, Nest, список можно продолжить. К сожалению, как и задумано разработчиками, эти экосистемы не обладают достаточной функциональной совместимостью друг с другом, но это может измениться в обозримом будущем. Сегодня Samsung и Google объявили, что они объединились, чтобы обеспечить совместимость между устройствами SmartThings, Nest и Google Assistant. В частности, Samsung и Google объявили, что устройства Nest скоро получат сертификат «Работает с SmartThings», а это значит, что вы сможете использовать SmartThings для таких вещей, как замена термостата или проверка камер Nest. Более того, Samsung заявляет, что в конечном итоге пользователи смогут даже получать сигнал со своих камер Nest на телевизорах Samsung и холодильниках Family Hub.

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