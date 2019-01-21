Samsung анонсировала новую среднюю линейку процессоров Exynos 7904

Samsung анонсировала новую среднюю линейку Exynos 7904 SoC, разработанную с учетом потребностей индийского рынка.

Это должно помочь компаниям среднего и начального уровня компании сохранить конкурентные преимущества по сравнению с агрессивно оцененными китайскими конкурентами. Samsung утверждает, что новый SoC предоставляет высококачественные функции в доступной упаковке. Он предлагает восьмиъядерный процессор, состоящий из двух больших ядер Cortex-A73 с тактовой частотой 1,8 ГГц и шести меньших и более энергоэффективных ядер Cortex-A53, работающих на частоте 1,6 ГГц. Модем LTE поддерживает Cat.12 или скорость загрузки до 600 Мбит / с. Samsung обещает отличную производительность мультимедиа, бесперебойную многозадачность, шустрый просмотр веб-страниц и быстрое мобильное соединение, не требуя повышения цены. Чип поступил в массовое производство, поэтому мы должны ожидать появления первых телефонов Samsung среднего класса с Exynos 7904 в любой момент.