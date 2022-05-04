Samsung анонсировало хранилище UFS 4.0 с более высокой скоростью и лучшей энергоэффективностью

В то время как емкость памяти смартфона является одним из наиболее важных аргументов в пользу покупателя, тип памяти часто упускается из виду. Большинство Android-смартфонов и многие электронные устройства используют UFS (универсальное флэш-хранилище), а большинство флагманов в настоящее время используют хранилище UFS 3.0 или 3.1. Сегодня Samsung представила UFS 4.0, в которой используется память Samsung Gen 7 V-NAND и собственный контроллер со скоростью последовательного чтения до 4200 МБ/с и скоростью последовательной записи до 2800 МБ/с. Новая технология хранения также обеспечит повышение энергоэффективности на 46% при скорости последовательного чтения по сравнению с предыдущим поколением.

UFS 4.0 поддерживает до 23,2 Гбит/с на полосу, что вдвое больше, чем в UFS 3.1. Samsung может похвастаться, что пропускная способность идеально подходит для смартфонов 5G, требующих обработки огромных объемов данных и ожидает, что эта технология будет принята в VR, AR и автомобильных приложениях. Новую технологию хранения данных можно настроить для поддержки до 1 ТБ хранилища, это означает, что мы увидим больше смартфонов с емкостью 512 ГБ и 1 ТБ. Samsung ожидает, что массовое производство накопителей UFS 4.0 начнется в третьем квартале этого года.