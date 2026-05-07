Satechi представила корпус DotDisk для SSD

Сегодня компания Satechi представила DotDisk — компактный корпус для M.2 NVMe-накопителей с интерфейсом USB4 V2 и скоростью передачи данных до 80 Гбит/сек. Новая модель поддерживает установку одного накопителя формата M.2 2280 PCIe 4.0 объёмом до 8 ТБ. При этом доступ к слоту остаётся открытым для пользователя, поэтому SSD можно заменить или обновить позже. Корпус выполнен из фрезерованного алюминия и оснащён встроенным вентилятором для активного охлаждения. Для такого компактного устройства активное охлаждение — редкость, поскольку большинство подобных решений используют только пассивный теплоотвод и могут снижать производительность при длительной нагрузке. В комплект также входит термопрокладка для более плотного контакта накопителя с радиатором.

Разъём USb Type-C совместим с Thunderbolt 5, Thunderbolt 4, USB4 V2 и USB4, поэтому устройство без проблем работает с современными компьютерами на macOS и Windows. В коробке поставляются кабель Thunderbolt 5 и магнитная отвёртка для установки накопителя. И, что немаловажно, поддерживаются macOS Sonoma 14.6 и новее, Windows 11 и Linux. При этом корпус несовместим с SSD, которые из коробки оснащены радиаторами, двухсторонними накопителями, а также моделями форматов 2230, 2242 и 2260. Это связано с особенностями конструкции корпуса накопителя и с этим ничего не поделать, но решение всё равно выглядит достаточно интересным, особенно если пользователю часто нужен внешний SSD для работы.
