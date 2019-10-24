Samsung анонсирует 7-нм процессор EUV Exynos 990

2019-10-24, Автор - Ramil; Продукт - EUV Exynos 990; [123]
Компания Samsung анонсировала новый мобильный процессор под названием Exynos 990.

Exynos 990 построен на 7-нм техпроцессе EUV, имеет восемь ядер в трехкластерной конфигурации 2+2+4. Про тактовые частоты Samsung умалчивает, но говорит что производительность ядер увеличилась на 20%.

Новый процессор оснащен графическим процессором Mali-G77 MP11, Samsung обещает игры без задержек.

Exynos 990 поддерживает оперативную память LPDDR5, SoC вытянет до шести камер с разрешением до 108MP. Exynos Modem 5123 обеспечит сверхбыструю скорость 5G. Exynos 990 должен работать на флагманских телефонах Samsung серии Galaxy S11, запланированных на следующий год.


Комментарии и отзывы EUV Exynos 990
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