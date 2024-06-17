Samsung будет поставлять Galaxy Ring с чехлом для зарядки

Некоторое время на выставке MWC 2024 был представлен тизер нового умного кольца Samsung Galaxy Ring, и если верить инсайдерам, компания Samsung представит этот умный гаджет, ориентированный на здоровье, в июле текущего года. А сегодня появились данные про зарядный футляр, который будет заряжать батарею Galaxy Ring, и это впервые, когда данные об этом аксессуаре просочились в сеть. Устройство представляет собой некий кейс с центральным креплением, куда нужно будет класть кольцо для зарядки. К сожалению, на изображении, которое попало в сеть, не показано, как будет заряжаться Galaxy Ring, когда гаджет находится внутри футляра, но, скорее всего, батарея будет заряжаться беспроводным способом. Это было бы логично для гаджета, на корпусе которого нет места для разъёма подачи питания.

Также поставщикам секретной информации стало известно, что новое устройство будет крайне дорогостоящим — цена будет на уровне 350 долларов, что для устройства подобного уровня это слишком уж высокие запросы. При этом не совсем понятно что именно будет влиять на стоимость кольца — модель Galaxy Ring будет представлена в различных размерах, поскольку пальцы у всех разные, что вполне логично, но будет ли кольцо большего диаметра продаваться по более высокой стоимости? Это тоже было бы логично, так как в большем диаметре размещена батарея большего объёма, но, с другой стороны, это некая дискриминация по толщине пальца — чем толще у пользователя палец, тем больше ему нужно платить.
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