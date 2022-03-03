Samsung будет производить двухстековые тандемные OLED-панели для будущих iPad

Сообщается, что Samsung согласилась разработать новую OLED-панель для Apple и согласно последнему отчету, она будет использоваться в будущих моделях iPad.

Двухслойные тандемные OLED-панели Samsung будут использовать два слоя излучения вместо одного. Сообщается, что дополнительный слой помогает увеличить яркость панели в два раза и в четыре раза увеличить срок ее службы. Как вы могли догадаться, массовое производство этой новой технологии обходится дорого, поэтому ранее Samsung и Apple поссорились из-за сделки. Позже было опубликовано, что Samsung рассмотрит возможность производства тандемных OLED-экранов с двумя стопками, если Apple разместит достаточно большой контракт с корейским гигантом. В отличие от iPhone, iPad хранятся гораздо дольше, и может пройти некоторое время, прежде чем Apple разместит новый заказ у Samsung. С последним обновлением кажется, что обе компании достигли соглашения, но потребуется некоторое время, чтобы будущие продукты Apple перешли на OLED следующего поколения.
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