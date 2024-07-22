Samsung делает огромный упор на технологиях искусственного интеллекта

По информации западных источников, компания Samsung сосредоточилась на развитии технологий искусственного интеллекта — специалисты южнокорейского гиганта уверены, что это направление является наиболее перспективным с прицелом на будущее. Более того, в свежем интервью для информационного издания Australian Financial Review глава подразделения Samsung Mobile Experience сообщил, что основная доля исследований компании на текущий момент нацелена на разработку ИИ-смартфонов, а не на железо. И это вполне ожидаемо — свежие Galaxy S24 Ultra и Galaxy Z Fold6 уже используют возможности искусственного интеллекта посредством стилуса S Pen, позволяя пользователям превращать грубые наброски в детализированные изображения при помощи генеративного искусственного интеллекта.

Кроме того, ИИ используется не только для обработки и создания изображений, но и для аудио, текста, видео, объёмных объектов и множества других задач, которые решаются на базе смартфона. Ещё хотелось бы отметить, что компания Samsung также интегрировала свои наушники в ИИ-экосистему, предлагая функции вроде синхронного перевода в режиме реального времени. Это очень крутые технологии на самом деле, которые действительно могут повлиять на опыт использования того или иного смартфона в будущем, когда всё это будет налажено и отточено. Вероятно, лет через пять подобные технологии будут куда важнее производительности процессора или количества мегапикселей в камере.