Samsung готовит эксклюзивный процессор

Samsung, как сообщается сразу несколькими инсайдерами, разработает собственный чипсет для серии смартфонов Galaxy S уже в 2025 году. Хотя может показаться, что линейка чипсетов Exynos соответствует этому описанию, на самом деле она не сделана специально для серии S, поскольку Samsung продает некоторые из своих собственных чипсетов другим производителям смартфонов, таким как Motorola и Vivo. Новый слух, процитированный южнокорейским изданием Inews24 и надежным информатором IceUniverse, предполагает, что официальные лица Samsung недовольны негативной реакцией на производительность серии Galaxy S22, а также плохим управлением температурой чипсетов в сравнении с мощнейшим на текущий момент Snapdragon 8 Gen 1.

Таким образом, обсуждается новый подход, аналогичный тому, что Apple делает со своими чипсетами серии A, с конечной целью иметь более оптимизированные устройства. В теории, если компания сможет реализовать свою задумку, пользователь получит действительно производительный процессор, который будет оптимизирован под конкретные нужды смартфона. В более старых чипсетах Exynos, выпущенных до 2020 года, использовались специальные ядра ЦП Samsung, хотя Samsung закрыла свой отдел специализированных ядер ЦП в декабре 2019 года. Еще неизвестно, станут ли новые чипсеты частью линейки Exynos или Samsung начнет с нового листа, но это интересное событие. Возможно, на рынке появится еще один производительный процессор эксклюзивного характера.