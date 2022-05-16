Samsung готовит эксклюзивный процессор

Таким образом, обсуждается новый подход, аналогичный тому, что Apple делает со своими чипсетами серии A, с конечной целью иметь более оптимизированные устройства. В теории, если компания сможет реализовать свою задумку, пользователь получит действительно производительный процессор, который будет оптимизирован под конкретные нужды смартфона. В более старых чипсетах Exynos, выпущенных до 2020 года, использовались специальные ядра ЦП Samsung, хотя Samsung закрыла свой отдел специализированных ядер ЦП в декабре 2019 года. Еще неизвестно, станут ли новые чипсеты частью линейки Exynos или Samsung начнет с нового листа, но это интересное событие. Возможно, на рынке появится еще один производительный процессор эксклюзивного характера.