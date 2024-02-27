Samsung готовит к релизу Galaxy Ring

С другой стороны, далеко не всем удобно носить умные часы на запястье, и если компания Samsung может просто заменить свои часы кольцом, которое выполняет те же функции, за исключением демонстрации времени, многие были бы заинтересованы в покупке. На текущий момент релиз Galaxy Ring запланирован на вторую половину этого года, так что совсем скоро на рынке появится совершенно новый продукт, у которого просто нет конкурентов. Это очень важный момент — у других компаний умных колец нет, так что у Samsung будет какое-то время, пока на рынке нет оппонентов и можно продавать устройство максимальному количеству пользователей. И если продукт аудитории понравится, то можно смело говорить о прорыве на рынке электроники — новых устройств никто не показывал с 2015 года.