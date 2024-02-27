Samsung готовит к релизу Galaxy Ring

Согласно данным журналистов из Южной Кореи, Samsung стремится к массовому производству умного кольца Galaxy Ring в количестве от 400 000 до 500 000 единиц в год — это начальный этап производства, чтобы проверить спрос на гаджет в мире. Это кажется отличной идеей, но здесь стоит понимать, что Samsung должна будет учитывать различия в размерах — новое умное кольцо будет доступно в девяти размерах и трёх отделках. Это означает, что Samsung должна будет учитывать множество факторов спроса (какие размеры более популярны, какие варианты отделки пользуются наименьшим спросом), и что делает процесс запуска серийного производства ещё более сложным, потому что у одного продукта будет так много вариаций.

С другой стороны, далеко не всем удобно носить умные часы на запястье, и если компания Samsung может просто заменить свои часы кольцом, которое выполняет те же функции, за исключением демонстрации времени, многие были бы заинтересованы в покупке. На текущий момент релиз Galaxy Ring запланирован на вторую половину этого года, так что совсем скоро на рынке появится совершенно новый продукт, у которого просто нет конкурентов. Это очень важный момент — у других компаний умных колец нет, так что у Samsung будет какое-то время, пока на рынке нет оппонентов и можно продавать устройство максимальному количеству пользователей. И если продукт аудитории понравится, то можно смело говорить о прорыве на рынке электроники — новых устройств никто не показывал с 2015 года.
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