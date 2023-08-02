Samsung готовит к релизу новый трекер Galaxy SmartTag 2

Сегодня в документации Федеральной комиссии связи США появилась запись об устройстве Galaxy SmartTag 2 от Samsung, предоставив краткое описание того, что стоит ожидать от предстоящего трекера местоположения крупнейшей компании. Возможно, наиболее заметным является то, что в списке Федеральной комиссии связи упоминается версия трекера, которая будет оснащена ультраширокополосной сетью (UWB) для более точного отслеживания местоположения в пространстве. Это не исключает возможности выпуска Samsung второй версии позже, которая будет лишена данной возможности — всё же на текущий момент технология UWB поддерживается далеко не во всех странах мира. Кроме того, ранее был представлен трекер SmartTag Plus за 39 долларов, который объединяет BLE с UWB, но данную версию производитель представил только после запуска стандартного трекера SmartTag за 29 долларов, который был оснащён только Bluetooth Low Energy (BLE).

Еще одним заметным отличием является то, что петля Galaxy SmartTag выглядит значительно больше, чем у предшественника. Фактически, она выглядит больше, чем у любого трекера местоположения на рынке, что должно облегчить крепление трекера к ключам и другим аксессуарам. При этом новый трекер выглядит абсолютно так же, как и оригинальное решение, так что пользователям не придётся привыкать к новому дизайну — производитель просто слегка улучшил то, что и так работает просто замечательно. Теперь вопрос только в стоимости продукта.
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