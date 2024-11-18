Samsung готовит к релизу собственные умные очки

Китайская исследовательская компания прогнозирует, что компания Samsung представит свои первые AR-очки в третьем квартале 2025 года, и уже даже раскрыла некоторые характеристики грядущего устройства. Например, по данным специалистов, новые очки будут оснащены мобильным процессором от Qualcomm и весить всего 50 граммов. Правда, не совсем ясно, как это можно реализовать, потому что даже просто очки весят больше, а в умном устройстве нужно поставить как минимум батарею, не говоря уже про процессор, оперативную память и так далее. Также есть информация о том, что грядущие AR-очки Samsung нового поколения будут работать на базе процессора Snapdragon AR1 и оснащаться аккумулятором на 155 мАч.

Но, учитывая вес в 50 граммов, можно предположить, что вычислительная мощность будет крайне низкая. Возможно, хитрость в том, что очки будут работать в связке со смартфоном или другим источником сигнала, а встроенный чип в AR-устройстве будет только принимать картинку и выводить какие-то данные на линзу в очках в формате проекции, а не полноценной картинки. Также в AR-очках Samsung будет представлена камера с сенсором Sony IMX681 на 12 Мп, которая позволит делать снимки сразу в память смартфона по голосовой команде или нажатию на кнопку. Интересное решение, но в определённых сценариях такие очки будут просто запрещать к использованию — в том же кинотеатре, например. При этом начальный объём производства готовых устройств на заводах компании составит 500 000 единиц в год — больше, чем у Apple.