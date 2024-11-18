Samsung готовит к релизу собственные умные очки

Но, учитывая вес в 50 граммов, можно предположить, что вычислительная мощность будет крайне низкая. Возможно, хитрость в том, что очки будут работать в связке со смартфоном или другим источником сигнала, а встроенный чип в AR-устройстве будет только принимать картинку и выводить какие-то данные на линзу в очках в формате проекции, а не полноценной картинки. Также в AR-очках Samsung будет представлена камера с сенсором Sony IMX681 на 12 Мп, которая позволит делать снимки сразу в память смартфона по голосовой команде или нажатию на кнопку. Интересное решение, но в определённых сценариях такие очки будут просто запрещать к использованию — в том же кинотеатре, например. При этом начальный объём производства готовых устройств на заводах компании составит 500 000 единиц в год — больше, чем у Apple.