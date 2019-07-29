Компания Samsung готовит к выпуску планшет Galaxy Tab S6 с 10,5-дюймовым экраном. Новинка будет поставляться с пером S Pen. В основе устройства ляжет процессор Snapdragon 855, а также 6 или 8 Гбайт оперативная память. В тыльной части корпуса виднеется двойная камера с 13-мегапиксельным основным сенсором и вспомогательным сенсором на 5 млн пикселей. Разрешение фронтальной камеры составит 8 млн пикселей. Сообщается, что пользователи смогут взаимодействовать с интеллектуальным ассистентом Bixby. Время автономной работы на одной подзарядке аккумулятора составит до 15 часов. Дебют планшета ожидается уже в текущем квартале.