Samsung готовит конкурента Apple Vision Pro

Китайский информационный ресурс сообщил о новой AR-гарнитуре Samsung, которую якобы удалось заснять и опубликовать изображение в сеть. Здесь хотелось бы сразу уточнить, что никакой уверенности в достоверности снимка нет и быть не может, потому что Samsung комментировать ситуацию точно не планирует. При этом всем абсолютно понятно, что производитель на самом деле может создавать свою гарнитуру дополненной реальности, дабы тягаться с Apple Vision Pro. И хотя изображения показывают, что дизайн у нового устройства достаточно простой, если не сказать слишком простой, в плане характеристик Samsung тоже явно проиграла. В то время как Apple Vision Pro работает на базе пары процессоров M2 и R2, прототип AR-гарнитуры Samsung оснащён Exynos 2200, той же системой на кристалле, которую производитель использует в серии смартфонов Galaxy S22.

Данный процессор широко известен своими проблемами энергоэффективности производительности, так что даже в смартфонах говорить о каких-либо преимуществах пока что нельзя, не говоря уже про AR-шлем. Решение компании Apple многократно мощнее конкурента от Samsung и разница будет настолько катастрофической, что модели лучше и не сравнивать. Кроме того, устройство имеет две RGB-камеры, датчик глубины для «прозрачного» режима и сенсоры отслеживания глаз, но какого они качества и какие функции могут выполнять никто не знает. Это во многом проблема, потому что производитель не сможет завоевать аудиторию, если характеристики продукта будут хуже.