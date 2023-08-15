Samsung готовит конкурента Apple Vision Pro

Китайский информационный ресурс сообщил о новой AR-гарнитуре Samsung, которую якобы удалось заснять и опубликовать изображение в сеть. Здесь хотелось бы сразу уточнить, что никакой уверенности в достоверности снимка нет и быть не может, потому что Samsung комментировать ситуацию точно не планирует. При этом всем абсолютно понятно, что производитель на самом деле может создавать свою гарнитуру дополненной реальности, дабы тягаться с Apple Vision Pro. И хотя изображения показывают, что дизайн у нового устройства достаточно простой, если не сказать слишком простой, в плане характеристик Samsung тоже явно проиграла. В то время как Apple Vision Pro работает на базе пары процессоров M2 и R2, прототип AR-гарнитуры Samsung оснащён Exynos 2200, той же системой на кристалле, которую производитель использует в серии смартфонов Galaxy S22.

Данный процессор широко известен своими проблемами энергоэффективности производительности, так что даже в смартфонах говорить о каких-либо преимуществах пока что нельзя, не говоря уже про AR-шлем. Решение компании Apple многократно мощнее конкурента от Samsung и разница будет настолько катастрофической, что модели лучше и не сравнивать. Кроме того, устройство имеет две RGB-камеры, датчик глубины для «прозрачного» режима и сенсоры отслеживания глаз, но какого они качества и какие функции могут выполнять никто не знает. Это во многом проблема, потому что производитель не сможет завоевать аудиторию, если характеристики продукта будут хуже.
Apple полностью отказалась от процессоров Intel…
Запуск нового компьютера Mac Pro на базе процессора M2 Ultra стал официальным завершением перехода компан…
Apple M2 Ultra оказался не мощнее конкурентов от Intel и AMD…
Новейший процессор M2 Ultra от Apple активно тестируется в различных бенчмарках, так что мы можем сравнит…
Apple может отказаться от Vision Pro в Китае…
На сегодняшний день шлем дополненной реальности Apple Vision Pro, как по аппаратной части, так и по функц…
Microsoft Teams теперь поддерживает пространственный звук…
После нескольких месяцев тестирования, Microsoft официально внедрила пространственный звук в своё приложе…
Принтеры HP сломались после неудачного апдейта…
Компания HP столкнулась с проблемой неудачного обновления прошивки, которое привело к неработоспособности…
GAMDIAS представила микрофон PHEME M1…
GAMDIAS, весьма известный бренд по производству игровой периферии и не только, официально представил нову…
В Китае представили ПК размером с шоколадку…
Shenzhen Wesion Technology, китайский производитель одноплатных компьютеров, представил свою собственную …
Процессор AMD Ryzen Z1 Extreme оказался в два раза мощнее Ap…
Известно, что процессоры Zen 4 от AMD являются одними из лучших процессоров на рынке, особенно в мобильно…
Обзор TK11-A0. Мини-ПК для повседневной работы с Core-i7 11390HОбзор TK11-A0. Мини-ПК для повседневной работы с Core-i7 11390H
Обзор rDevice RD-1000 PRO V.2. Профессиональный толщиномер для автоподбораОбзор rDevice RD-1000 PRO V.2. Профессиональный толщиномер для автоподбора
Игровой компьютер до 60 000 рублей с GeForce RTX 3050. Альтернатива XBOX Series X и PlayStation 5Игровой компьютер до 60 000 рублей с GeForce RTX 3050. Альтернатива XBOX Series X и PlayStation 5
Обзор Aspire C24-1600. Моноблок для учебы и работыОбзор Aspire C24-1600. Моноблок для учебы и работы
Обзор Rombica Smart Box L2 Voice. Недорогая ТВ-приставка с чистым AndroidОбзор Rombica Smart Box L2 Voice. Недорогая ТВ-приставка с чистым Android
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor