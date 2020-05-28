Samsung готовит новый Exynos

Появилась достаточно интересная информация о том, что компания Samsung планирует в ближайшем будущем выпускать в продажу процессоры Exynos на 5-нанометровой технологии. Это достаточно интересно, ведь чем современней техпроцесс, тем меньше энергии потребляет процессоры и меньше тепла выделяет соответственно. Вопрос только в том, когда подобные процессоры попадут в продажу и какие у них будут дополнительные преимущества помимо низкого потребления энергии. Все же хочется получить что-то еще, вроде повышенной производительности или чего-то в таком роде. Обязательно обратите свое внимание на данные технологии, ведь именно они будут решать в будущем, какой смартфон пользователь предпочтет в магазине. За этими процессорами будущее.

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