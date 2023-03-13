Samsung готовит новое поколение Galaxy SmartTag

Некоторое время назад компания Apple официально представила свои новые умные гаджеты, которые позволяют прикрепить брелок к чем-угодно, чтобы потом найти устройство в случае утери. Это очень удобно в большом городе, где можно забыть рюкзак, например, либо же потерять ещё какие-то вещи и потом быстро по приложению эти вещи найти. Естественно, компании-конкуренты решили, что нужно эту фишку скопировать себе, так что Samsung, например, тоже представила свои умные гаджеты под названием Galaxy SmartTag, чтобы предоставить возможность своим пользователям отслеживать утерянные вещи по всему миру. А теперь инсайдеры заявили, что устройство пользуется достаточно высоким спросом, так что производитель планирует выпустить и второе поколение.

При этом сложно представить себе какие-то весомые улучшения, которые можно реализовать на базе Galaxy SmartTag — это и без того компактное устройство, которое сложно будет сильно улучшить. Возможно, производитель планирует сильно улучшить аппаратную составляющую, чтобы данные тэги можно было обнаружить на большем расстоянии или просто их точность демонстрации местоположения улучшат, плюс можно, конечно, доработать звуковой индикатор для более удобного поиска гаджета. Но при этом не стоит забывать, что Galaxy SmartTag работает преимущественно с Android-устройствами, так что в мире спрос на данные устройства просто безумный даже без апгрейда. Вероятно, Samsung нашла свою новую нишу на рынке.
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