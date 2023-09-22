Samsung хочет снизить стоимость производства Galaxy S24 Ultra

Сегодня инсайдеры из Китая сообщили, что компания Samsung в попытках сэкономить средства на производстве нового флагмана Galaxy S24 Ultra может существенно уменьшить испарительную камеру в системе охлаждения смартфона. За счёт этого компания может снизить расходы на новый гаджет, но, с другой стороны, это решение вполне может негативно сказаться на производительности Snapdragon 8 Gen 3, потому что из-за перегрева чип будет сбрасывать тактовую частоту. Ранее сообщалось, что процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (версия, разработанная специально для смартфонов линейки Galaxy) набрал 7 400 баллов в многоядерном бенчмарке Geekbench 6, опережая даже процессор A17 Pro от Apple, который получил всего лишь 7 199 баллов в том же приложении.

Проблема только в том, что если говорить не о краткосрочном тестировании в бенчмарке, а о реальных сценариях работы, то процессор Snapdragon 8 Gen 3 будет перегреваться, включится технология троттлинга и чип снизит свою производительность, дабы понизить рабочую температуру. Это достаточно странное решение со стороны производителя, потому что хотя стоимость производства смартфона и уменьшится, но будут ли пользователи покупать флагман, который в любой момент может перегреться и зависнуть? Да и смысл от такой производительности, если гаджет способен демонстрировать её только в течение нескольких минут, а затем резко сбрасывает мощность ради адекватных температур на корпусе. Будем следить за новостями по этому поводу.
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