Samsung и Western Digital совместно работают над экосистемой хранения данных

Samsung объявила о новом партнерстве с Western Digital в области экосистем хранения данных, цель сотрудничества — повысить эффективность хранения и ценность для клиентов, управляющих данными в масштабе. Две компании будут вместе работать над технологиями D2PF и Zone Storage, а также над другими технологиями.

В настоящее время крупномасштабная инфраструктура данных опирается на десятки тысяч твердотельных накопителей (SSD) и жестких дисков (HDD). При таком огромном масштабе и огромных объемах данных, которыми управляют эти системы, даже малейшая неэффективность размещения данных в архитектуре системы или устройствах хранения может привести к обременительным затратам. Zoned Storage — это технология основанная на стандартах с открытым исходным кодом, позволяющая эффективно и действенно масштабировать инфраструктуру хранения данных центра обработки данных. Для гипермасштабируемых облачных и корпоративных поставщиков, некоторые из которых нуждаются в хранении в масштабе ZB, Zoned Storage поможет улучшить использование ресурсов, снизить задержки и сократить расходы.