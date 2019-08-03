Samsung и беспроводная связь

Группа FiRa Consortium, включающая Samsung, Bosch, Sony и другие компании, намерена способствовать развитию экосистемы UWB. Опираясь на существующий стандарт IEEE 802.15.4/4z, который определяет характеристики беспроводного соединения с низкой скоростью передачи данных, FiRa работает над внедрением технологии в повседневную жизнь пользователей. По данным консорциума, с её помощью владельцы гаджетов смогут проходить идентификацию личности, даже не вынимая устройство из кармана. UWB также обеспечит точную навигацию в больших помещениях вроде аэропортов, торговых центров, больших автостоянок — даже найти друга в толпе будет намного проще.Технология уже давно используется в коммерческих структурах, но не получила широкого бытового распространения из-за ограниченной дальности соединения. К примеру, сигнал с частотой не менее 500 МГц позволяет достичь скорости передачи до 480 Мбит/с на расстоянии до 3 м, а на удалении 10 метров от передатчика этот показатель снижается до 110 Мбит/с.Для передачи информации по беспроводному каналу связи он использует высокочастотные импульсы низкой мощности без использования радиочастотной несущей. По сравнению с привычным Wi-Fi сигналом UWB-соединение гораздо более устойчиво к помехам, потребляет меньше энергии и обеспечивает лучшую защиту: перехватить сигнал без специального оборудования невозможно. Отличается стандарт и высокой точностью определения местоположения — до 1 сантиметра.