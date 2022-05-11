Samsung использует переработанные материалы в мониторах и цифровых вывесках

Samsung объявила, что начинает использовать переработанные материалы в своих мониторах и цифровых вывесках, пытаясь сделать их более экологичными.

В рамках концепции Samsung «Вместе ради завтрашнего дня» компания применяет переработанные материалы в своих мониторах и продуктах для цифровых вывесок, чтобы свести к минимуму потери ресурсов. В настоящее время Samsung использует больше переработанных материалов в своих мониторах и продуктах для цифровых вывесок, включая заднюю крышку своих мониторов и цифровые вывески, чтобы повысить цикличность ресурсов и сократить выбросы парниковых газов. Технология для цифровых вывесок, включая Smart Signage 2022 года, также получили сертифицированные классы энергоэффективности, соответствующие новым отраслевым стандартам. Кроме того, с 2021 года Samsung использует экологичную упаковку из переработанных материалов во всех продуктах. Кроме того, Samsung продлила срок службы своей продукции, увеличив ее надежность, чтобы еще больше сократить количество отходов.
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