Samsung представила линейку смартфонов Galaxy. Флагманом стала версия Galaxy S20 Ultra оснащенная 108 Мп камерой.

Компания использовала в 108 Мп камере датчик ISMPELL Bright HM1, который оснащен технологией Nonacell.

В дополнении к новой технологии "Nonacell", модуль ISMPELL Bright HM1 использует технологию Smart-ISO, которая захватывает необходимое количество света. Для лучших кадров камера оснащена гироскопической стабилизацией изображения и суперфазным детектированием для точной автоматической фокусировки.

Используя встроенный IP, устройство способно преобразовывать пиксели напряму. Сенсор 108 Мп позволяет делать снимки с 3-кратным зумом без потерь. Из других функций, смартфон имеет 100-кратный зум, запись видео в разрешении 8K и 40 Мп селфи-камера. Смартфон способен создавать экспонированные 12 Мп изображения в темноте.