Samsung начинает производство 7 нм чипов

Южнокорейский гигант начал производство ультрафиолетовых (EUV) 7 нм чипов. Тестирование чипов началось еще в 2019 году.

В настоящее время компания производит чипы на производственной линии Hwaseong V1, в которую Samsung инвестировала около 6 миллиардов долларов.

Линия полностью функционирует и сыграет огромную роль в удовлетворении растущего спроса на 7 нм технологию. Компания Samsung говорит, что новый 7 нм увеличить на 40% плотность логики чипов. Рост увеличения производительности составит 20-30% и снижение электропотребления на 30-50 %.