Samsung не покажет Exynos 2200 19 ноября

Сегодня в Twitter компания Samsung официально пояснила, что никаких мероприятий, связанных с Exynos, на 19 ноября не запланировано, чтобы развеять слухи о запуске Exynos 2200 в тот же день. Ранее предполагалось, что процессор может быть запущен 19 ноября из сообщения в Instagram, в котором говорилось: «Учитывая, что игровая графика продолжает развиваться, давайте покажем вам, как будут выглядеть развлечения в будущем. Все изменится 19 ноября 2021 года». В сообщении также был добавлен новый тег «#EverythingChanges», который многие восприняли как ссылку на Exynos 2200. С учетом подобных ссылок и того факта, что оба сообщения были отправлены с официального адреса Instagram «@samsungexynos», большинство не могло не подумать, что они связаны с грядущим процессором. Так что твит Samsung, в котором отрицается ссылка, действительно стал неожиданностью.

Тем не менее, будущий чип Exynos 2200 от Samsung будет работать в паре с графическим процессором AMD, который будет обеспечивать поддержку трассировки лучей. Сообщается, что он будет построен с использованием 4-нм техпроцесса компании и будет включать одно ядро ​​ЦП Cortex-X2, три ядра ЦП Cortex-A710 и четыре ядра ЦП Cortex-A510. Чип, вероятно, дебютирует в грядущей серии Samsung Galaxy S22, учитывая его статус флагмана. Соответственно, ждать анонс нового процессора стоит в январе текущего года, когда компания официально представит нечто удивительное. В ноябре чип точно не покажут, расходимся.