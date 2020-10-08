Samsung опередила TSMC по заказам Qualcomm Snapdragon 750G

Qualcomm выбрал Samsung над TSMC для производства своих будущих чипсетов Snapdragon 750G. Ожидается, что Qualcomm анонсирует 1 декабря высокопроизводительный чипсет Snapdragon 875, построенный на 5-нм кремнии, производимом TSMC.

Получение заказов на Snapdragon 750G - еще один плюс для Samsung в ее стремлении увеличить свою долю на рынке литейных производств. Согласно рейтингу TrendForce, Тайваньская компания по производству полупроводников (TSMC) в настоящее время является лидером рынка с долей рынка 53,9%. За TSMC следует Samsung, контролирующая 17,4% рынка. Ожидается, что в следующем году рыночная доля Samsung превысит 20 процентов.
Комментарии и отзывы Qualcomm Snapdragon 750G
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