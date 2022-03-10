Samsung опубликовал патент складного и выдвижного смартфона

Патентный файл, опубликованный 10 марта, называется «Многоскладное электронное устройство» и содержит 60 страниц обширной документации. Он описывает то, что напоминает робота-трансформера, который выглядит как обычное устройство и в конечном итоге превращается в необычное устройство, поскольку его первоначальная компактная форма не больше, чем текущая модель Z Flip 3, но пользователи могут увеличить площадь развернутого экрана на 100% с помощью раздвижного механизма.

В патенте указано, что механизм скольжения встроен в нижнюю часть раскладушки. При срабатывании выдвижного механизма экран выдвигается как с нижней, так и с верхней стороны, где расположены камеры. Таким образом, батарея встроена в нижнюю часть. Уникальный складной и раздвижной экран можно установить в вертикальное положение, при этом средние части складного экрана скреплены магнитным сплавом, что позволяет устройству действовать так, как если бы два телефона Z Flip были размещены друг против друга.

Таким образом, два пользователя могут играть в многопользовательские игры на одном устройстве, а нижние части экрана могут содержать виртуальные игровые кнопки. Кроме того, пользователи могут перемещать только небольшую часть экрана в компактной форме, чтобы проверить время, сообщения и ключевую статистику.

Согласно изображениям, представленным в патентной документации, дисплей имеет селфи-камеру с вырезом, а основные камеры расположены на задней части верхней половины.