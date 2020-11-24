Samsung отмечает рост заказов на 14-нм чипы из Китая

14-нанометровый процессоры компании Samsung привел к резкому увеличению заказов от производителей из материкового Китая, что привело к квартальному росту загрузки производственных мощностей Samsung.

Из-за определенных международных причин, а также ускорения Китая в независимых исследованиях и разработках микросхем и непрерывном расширении соответствующих рыночных масштабов, Samsung была внесена в список союзников по диверсификации, и в Samsung Electronics хлынули заказы, что сделало ее производительность заказа выше 14 нанометров превосходит ожидания. Еще неизвестно, повлияет ли этот шаг на бизнес TSMC и UMC в Китае, но можно предположить, что у компании Samsung огромные заказы на 14-нанометровые чипы.